Historias michoacanas van por la final nacional de "Transparencia en Corto"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El talento cinematográfico de la juventud michoacana volvió a brillar en el segundo Concurso Estatal “Transparencia en Corto 2025”, donde se reconocieron los trabajos de jóvenes cineastas que apostaron por contar historias con creatividad y visión crítica.

Los cortometrajes que obtuvieron el primer lugar en la etapa estatal avanzarán a la fase nacional, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 29 de octubre de 2025.

Durante esta edición, la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich) se sumó como aliada, enlazando a universidades y creadores con el objetivo de abrir más puertas al talento local.

Este concurso no solo funciona como una plataforma para impulsar nuevas voces en el cine, también motiva a las y los jóvenes a reflexionar sobre la importancia de la transparencia a través de un lenguaje audiovisual fresco y contemporáneo.

Con iniciativas como esta, Michoacán continúa consolidándose como un estado donde el arte, la cultura y la creatividad encuentran espacios para crecer y proyectarse más allá de sus fronteras.

