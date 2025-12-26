Histórico impulso a las michoacanas, programa Fuerza Mujer dispersa 763 mdp en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo del estado (Sí Financia) cierra el 2025 con una dispersión acumulada de 763 millones de pesos a través del programa Fuerza Mujer, consolidándose como uno de los principales instrumentos de impulso económico para los negocios encabezados por las michoacanas, informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general del organismo.

Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el programa Fuerza Mujer, en sus distintas modalidades, ha otorgado 7 mil 500 créditos, lo que ha permitido la generación de 2 mil 700 nuevos empleos y la conservación de 5 mil 814 fuentes laborales, de acuerdo con reportes de las propias beneficiarias.