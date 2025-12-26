Histórico impulso a las michoacanas, programa Fuerza Mujer dispersa 763 mdp en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo del estado (Sí Financia) cierra el 2025 con una dispersión acumulada de 763 millones de pesos a través del programa Fuerza Mujer, consolidándose como uno de los principales instrumentos de impulso económico para los negocios encabezados por las michoacanas, informó Gabriel Gutiérrez Aviña, director general del organismo.
Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el programa Fuerza Mujer, en sus distintas modalidades, ha otorgado 7 mil 500 créditos, lo que ha permitido la generación de 2 mil 700 nuevos empleos y la conservación de 5 mil 814 fuentes laborales, de acuerdo con reportes de las propias beneficiarias.
El titular del Sí Financia detalló que Fuerza Mujer otorga créditos que van desde los tres mil hasta los dos millones de pesos, con tasas de interés preferenciales, e incorpora un componente estratégico de capacitación y educación financiera, orientado a fortalecer la administración, planeación y sostenibilidad de los emprendimientos y empresas beneficiarias.
El programa destaca por su alcance en 101 municipios michoacanos, donde rompe brechas de género al facilitar el acceso al crédito formal para mujeres que anteriormente no contaban con opciones de financiamiento.
Finalmente, el director de Sí Financia reiteró que el fortalecimiento económico de las mujeres es una política pública con efectos multiplicadores en el desarrollo regional, y adelantó que el programa continuará ampliando su cobertura y servicios para responder a las necesidades productivas de las michoacanas.
