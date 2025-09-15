Histórico Grito de Claudia Sheinbaum proyecta lucha de las mujeres: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez en la historia de México, una mujer dará El Grito de Independencia como titular del Ejecutivo federal, producto de una lucha incesante por visibilizar las aportaciones de las mujeres en los diferentes procesos históricos de nuestro país, remarcó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Para la funcionaria estatal, El Grito de la presidenta Claudia Sheinbaum, será un reconocimiento a las mujeres independentistas invisibilizadas por contextos históricos construidos desde el patriarcado.

“Vamos a dar El Grito recordando a grandes mujeres que nos dieron patria y libertad, como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra, reconocidas por su valentía intelectual y social; o Altagracia Mercado, Manuela Medina y Petra Herrera, quienes lideraron tropas y se convirtieron en soldaderas en el campo de batalla”, enfatizó.

Gladyz Butanda remarcó que este acontecimiento histórico servirá como aliciente para edificar plataformas políticas y sociales donde las mujeres no sólo tengan voz y voto, sino también oportunidades reales de incidir en la transformación de la vida pública del país.

“Con Claudia Sheinbaum vamos a gritar todas, por un México sin machismo, por un México libertario y por un México donde nuestras participaciones también sean plasmadas en los libros de historia. ¡Nunca más un México sin nosotras!”, finalizó.

BCT