Histórico fallo en Michoacán: agresora de "Huesitos" es declarada culpable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El caso de "Huesitos", un perro en situación de calle atacado a machetazos mientras dormía, marcó un precedente histórico para la región Oriente de Michoacán al convertirse en el primer asunto en la zona que concluye con una sentencia condenatoria por crueldad animal, al ser declarada culpable su agresora.

Carlos Maya Cordero, integrante de la Asociación de Abogados Animalistas de México (ASAAM), celebró la resolución judicial del juez Adán Piña Avilés y destacó la relevancia jurídica del caso al tratarse de un hecho inédito en la región.

“El día de hoy fue declarada culpable Cecilia N. por el brutal ataque hacia Huesitos en Zitácuaro. Afortunadamente, el juez la declara culpable y estamos a la espera de la siguiente audiencia, donde se va a dictar cuántos años es lo que se le va a imponer como sentencia”, expresó.

El abogado michoacano especializado en la defensa de los seres sintientes, subrayó que este proceso deja un precedente fundamental al demostrar que los delitos de crueldad animal pueden y deben castigarse conforme a la ley.