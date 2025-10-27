¡Histórico! Este martes será el juicio del caso "Huesitos" por crueldad animal en Zitácuaro

Aunque el proceso legal enfrentó amenazas y obstáculos, un juez dictó prisión preventiva justificada a la imputada, al considerarla un riesgo para la comunidad. “La crueldad y el maltrato animal es la antesala de la violencia humana”, afirmó Argüello, quien relacionó estos actos con violencia doméstica y social.

Carlos Daniel Cordero Maya, abogado del Comité Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), hizo un llamado al Congreso del Estado para fortalecer el Código Penal. “La violencia debe combatirse desde sus orígenes, reconociendo que los animales son seres sintientes”, destacó el jurista.

Especialistas en derecho animal han reiterado que este tipo de juicios marcan un avance en la legislación mexicana. También advirtieron que la omisión legal solo alimenta una espiral de violencia que afecta a toda la sociedad.

rmr