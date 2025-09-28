¡Histórico! Bedolla ha invertido 7 mil mdp en movilidad: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A cuatro años de que se instauró la transformación de Michoacán, bajo el liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Gobierno del Estado ha invertido, en un hecho sin precedentes, 7 mil millones de pesos en el mejoramiento de la movilidad y el desarrollo urbano de la entidad.

Así lo manifestó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, al hacer uso de la palabra en el Cuarto Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, quien, sostuvo la funcionaria municipal, está revolucionando la manera en que se mueve el pueblo de Michoacán.

"Durante décadas, la movilidad urbana en Michoacán padeció un profundo rezago, derivado de omisiones gubernamentales y actos de corrupción gestados por gobernantes ajenos a los intereses y necesidades del pueblo. Pero eso se acabó", sentenció la impulsora de los teleféricos de Morelia y Uruapan, donde el Gobierno del Estado depositó una inversión de más de 5 mil 200 millones de pesos.