Históricamente los ediles no han sabido administrar recursos: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Finanzas y Administración de Michoacán (SFA), Luis Navarro García, afirmó que históricamente los presidentes municipales no han sabido administrar sus recursos, lo que genera una bola de nieve con el paso de las administraciones.

En entrevista colectiva, el funcionario dijo que el pasado 22 de diciembre sostuvo una reunión con un porcentaje amplio de presidentes municipales, de diferentes partidos, y que la mayoría arrastra situaciones financieras complicadas, aunque aseguró que “todos van a salir”.

En Casa Michoacán recibió a ediles del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT), entre otros, y acotó que todos tienen problemas financieros.