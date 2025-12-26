Michoacán

Históricamente los ediles no han sabido administrar recursos: Luis Navarro

Casi todos los presidentes municipales tienen problemas financieros, aunque el secretario de Finanzas aseguró que “van a salir”
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Finanzas y Administración de Michoacán (SFA), Luis Navarro García, afirmó que históricamente los presidentes municipales no han sabido administrar sus recursos, lo que genera una bola de nieve con el paso de las administraciones.

En entrevista colectiva, el funcionario dijo que el pasado 22 de diciembre sostuvo una reunión con un porcentaje amplio de presidentes municipales, de diferentes partidos, y que la mayoría arrastra situaciones financieras complicadas, aunque aseguró que “todos van a salir”.

En Casa Michoacán recibió a ediles del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT), entre otros, y acotó que todos tienen problemas financieros.

“Todos traen problemas financieros, todos, pero afortunadamente van a salir (...). El tema es cómo reciben su administración, que es algo que nos pasó a nosotros: recibimos un estado quebrado y hemos pagado más de 12 mil millones de pesos”.

Al ser cuestionado sobre si los ediles y las alcaldesas no han sabido administrar sus recursos, dijo que no es culpa de los que están, sino que han arrastrado dificultades; aunque otros han admitido que no se enfocan en lo administrativo, sino en lo político, algo que, subrayó, está mal:

“Lo digo con todo respeto, cuando uno busca un espacio público como es la presidencia municipal, debes estar consciente de que debes tener en tu mente cierta experiencia en administrar recursos, porque si no eres buen administrador, vas a ser mal presidente”.

Por último, refirió que la reforma que presentó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para evitar el endeudamiento a largo plazo puede ser una pauta para que los municipios también lo tomen en cuenta y se disciplinen, aunque no quiere decir que no puedan solicitar créditos, sino que sean responsables en lo que adquieren como deudas.

