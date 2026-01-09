Histórica dignificación de la Alberca Municipal marca una nueva etapa para el deporte en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Carlos Soto Delgado, realizó una visita de supervisión a la Alberca Municipal para constatar los trabajos de rehabilitación y mejoramiento efectuados en el inmueble, con el objetivo de ofrecer un servicio digno a los usuarios y reactivar su funcionamiento a partir del próximo 12 de enero. Durante el recorrido estuvo acompañado por el administrador del complejo acuático, Alan Medina Mendoza, así como por los directores de Obras Públicas, Sergio Ascencio, y de Deportes, Ignacio Sandoval Banda.

Las autoridades informaron que entre las principales acciones realizadas se encuentra el retiro de la pintura del fondo de la alberca, la cual presentaba desprendimientos que ocasionaban infecciones y otros problemas de salud entre los nadadores. En su lugar, se colocaron alrededor de 420 metros cuadrados de mosaico tipo veneciano, además de ejecutarse diversas mejoras orientadas a cumplir con la normativa correspondiente, prevenir riesgos sanitarios y reducir los costos de operación y mantenimiento.

El administrador Alan Medina Mendoza señaló que la Alberca Municipal reabrirá inicialmente para los alumnos con mensualidad vigente y, de manera simultánea, se abrirán nuevas inscripciones para quienes deseen aprender o perfeccionar técnicas de natación. Por su parte, el director de Deportes, Ignacio Sandoval Banda, destacó que se busca potenciar este espacio con competencias entre escuelas, clubes y la sociedad en general, promoviendo la disciplina de la natación y fortaleciendo la inclusión social.