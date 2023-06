Hipólito Mora dejó mensaje a michoacanos; esto dice [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El equipo de trabajo del fallecido Hipólito Mora Chávez compartió un mensaje que a los michoacanos dejó el exlíder de los autodefensas.

En rueda de prensa en Morelia, integrantes del equipo del fallecido autodefensa dieron lectura a las palabras que dejó antes de fallecer, en las que pidió que su muerte no sea en vano.

Amén de ello, pidió a los michoacanos acabar con los males que los tienen "en el suelo", y se puso de ejemplo de los "no sobornos".

Con sus palabras póstumas llamó a los elementos de policía a no corromperse y contribuir a hacer el bien:

Éstas fueron las palabras:

"Que mi muerte no sea en vano. Lo dije en muchas ocasiones: sabía que este día llegaría, lo dije, me voy a morir peleando. Sólo quiero que mi muerte no sea en vano, que los michoacanos, todos presumimos bravura seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo, que los policías vean que tiene la fuerza para acabar con esto, que el gobierno que esté al momento de mi muerte se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos. Que mi muerte no sea en vano. Aquí y en el otro mundo soy y seguiré siendo Hipólito Mora Chávez".