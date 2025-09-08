Hermanos Jiménez sí se presentarán en Apatzingán durante fiestas patrias, aclara Gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Hermanos Jiménez sí se presentarán durante las fiestas patrias en Apatzingán, pero bajo el compromiso de no hacer apología del delito, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras sostener un encuentro con la agrupación en una audiencia pública.
El mandatario estatal aclaró que no existe veto ni censura contra agrupaciones musicales o artistas en general; sin embargo, recordó que el Código Penal de Michoacán prohíbe expresamente la apología del delito en conciertos.
Ramírez Bedolla explicó que, aunque en un primer momento señaló que debía cancelarse la presentación en Apatzingán, durante la reunión con los Hermanos Jiménez se les reiteró que el contrato establece la prohibición de promover la violencia o la delincuencia en sus interpretaciones, por lo que podrán presentarse en el marco de las fiestas patrias.
Añadió que previamente la agrupación envió una carta al Ejecutivo estatal, en la que manifestaron su disposición a respetar las leyes y recalcaron que su propósito es “alegrar al pueblo de Michoacán con su música”, resaltando que cuentan con un repertorio amplio de la región de Tierra Caliente.
mrh