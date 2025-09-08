Hermanos Jiménez sí se presentarán en Apatzingán durante fiestas patrias, aclara Gobernador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Hermanos Jiménez sí se presentarán durante las fiestas patrias en Apatzingán, pero bajo el compromiso de no hacer apología del delito, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tras sostener un encuentro con la agrupación en una audiencia pública.

El mandatario estatal aclaró que no existe veto ni censura contra agrupaciones musicales o artistas en general; sin embargo, recordó que el Código Penal de Michoacán prohíbe expresamente la apología del delito en conciertos.