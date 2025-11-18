Hermano de Homero Gómez descarta amenazas contra su familia y ejidatarios de El Rosario

El 15 de noviembre pasado llegaron las primeras monarcas al santuario El Rosario, con estimaciones de 20 a 30 millones de ejemplares que cubrirán hasta 2.5 hectáreas, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La temporada abre oficialmente el 23 de noviembre, con expectativa de 250 mil visitantes.

Mauricio, actual comisariado ejidal de El Rosario, explicó que 270 ejidatarios dependen del bosque como fuente de empleo, y descartó amenazas en la región.

“Nosotros, como familia, ahí seguimos al frente de los puestos. La gente nos tiene confianza. Nosotros, ahorita, no hemos recibido amenazas. Nosotros vamos a trabajar tranquilamente. Llevo un año ya de comisariado y allá estamos; no tenemos ningún problema”, afirmó.