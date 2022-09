"Hemos logrado avances muy significativos", subraya Bedolla a un año de gobierno

En el tema de seguridad, aseguró que que ya no hay barricadas en municipios de conflicto en el estado. "Había 80 barricadas, una tercera parte del estado de aproximadamente 35 a 40 municipios. No sé podía ir, recuerden, de Tepalcatepec a Coalcomán, no se podía ir de Apatzingán a Aguililla, no se podía ir de La Huacana a Ario de Rosales, no se podía ir de Churumuco a La Huacana", recordó.

A pesar de los logros resaltados, como la estrategia de desarme y el combate a la corrupción, el gobernador reconoció que faltan rubros por mejorar, como en la incidencia delictiva.