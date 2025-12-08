Hechos en Coahuayana obliga a todos a fortalecer la estrategia de seguridad: Carlos Garfias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hecho ocurrido en Coahuayana durante el sábado pasado es la muestra clara de que las autoridades de los gobiernos Federal y de Michoacán deben fortalecer la estrategia de seguridad, aseguró el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.

En entrevista colectiva, indicó que este acontecimiento es una tragedia que marcará al estado gravemente, pero que hoy reta y desafía a las autoridades y a todos los interesados en la materia a continuar con la colaboración y aportación para la construcción de la paz.