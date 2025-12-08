Michoacán

Hechos en Coahuayana obliga a todos a fortalecer la estrategia de seguridad: Carlos Garfias

Aseguró que la Iglesia Católica continuará trabajando para la construcción de la paz
VERÓNICA TORRES
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hecho ocurrido en Coahuayana durante el sábado pasado es la muestra clara de que las autoridades de los gobiernos Federal y de Michoacán deben fortalecer la estrategia de seguridad, aseguró el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.

En entrevista colectiva, indicó que este acontecimiento es una tragedia que marcará al estado gravemente, pero que hoy reta y desafía a las autoridades y a todos los interesados en la materia a continuar con la colaboración y aportación para la construcción de la paz.

“Nos exige más, nos desafía más; no es poner en duda todo lo que se ha hecho, sino desafía a poner más empeño para construir la paz”
Dejó en claro que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no queda en evidencia, sino que se tiene que fortalecer para poder dar resultados que garanticen la seguridad y permitan la construcción de la paz.

“Para mí, la mejor lectura ha de ser siempre esa: por más agresiva que sea la violencia, más nos desafía para que nos empeñemos en construir la paz”
Garfias Merlos resaltó que el desarme por parte del Ejército Mexicano y la capacitación a las infancias, adolescencias y juventudes por parte de las autoridades de seguridad, además de los Centros de Escucha que tiene la Iglesia para la atención a las víctimas, y la coordinación entre las autoridades religiosas, las autoridades civiles y la sociedad civil, son necesarias para continuar en la construcción de la paz.

