Hay unidad en Frente Amplio por México a nivel nacional: Javier Estrada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Estrada Cárdenas, dijo que “a nivel nacional está muy claro que hay una unidad en torno a Xóchitl Gálvez”, mientras que en Michoacán “debemos entender los contextos, podemos parafrasear que es como la carreta de los cocos, a medida que, se va avanzando se van acumulando”.

Mientras comentó que “en lo local, de igual manera y convendría a Xóchitl Gálvez, (que) pudiéramos ir solos, porque yendo solos la votación le incrementa cada uno de los partidos y eso va a caer al final en un mismo costal y que obviamente estaría elevando el cúmulo de votos”.

Po otra parte negó que sea una “rabieta” del PRI y del PRD el hacer eventos por separado, “yo creo que tienen su propia estrategia y nosotros la respetamos, a mí lo que me llama la atención es la actitud del dirigente (estatal) del PRI (Guillermo Valencia) que desde antes de la crisis del Congreso ya venía golpeando la alianza”.

Respecto a la votación de la bancada panista a favor de la designación de Marco Bravo Pantoja, como Auditor Superior de Michoacán, compadre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que del PRD y del PRI sacaron un dictamen a modo del gobernador, “creo que es muy inútil, muy mediático, muy propagandístico, el que solamente se le quiera atribuir a una situación a los diputados de Acción Nacional, para nosotros es un tema ya rebasado y serán los órganos internos del partido, nosotros nos reservaremos cualquier comentario porque él estar ahondando sobre un mismo tema es como darnos un balazo en el pie, entonces nosotros queremos ver para adelante”.

Refirió que en lo local "no podemos ver que decir que esté fracturado, pero no hay diálogo en el momento (…) nosotros seguiremos caminando, haremos nuestro propio trabajo hay mucha militancia de ellos que nos buscan y no sabemos de militancia nuestra que los busque a ellos”, mientras dijo que con Octavio Ocampo dirigente del PRD, “hemos tenido diálogos en lo particular y buscaremos esquemas, podemos ir juntos o podemos ir solos, nosotros tenemos una estructura el mejor prestigio y creo que tenemos el favor referencia electoral mucho mejor posicionada y que incluso los dos juntos”.

A pregunta expresa de si hay una definición por Morelia, dijo, nosotros estamos trabajando en lo interno en la estructura, hoy solo corrimos la invitación y la gente está llegando por su propio pie, eso quiere decir que hay una convocatoria suficiente por parte de nuestra presidencia” y que más allá de Alfonso Martínez, “tenemos nuestra propia ruta y que creo que el que nos pretenda marcar de acuerdo es una falta de respeto, (…) si él quiere tener por allá un acercamiento con ellos y ellos quieren ir con él nosotros tampoco tenemos problema”.

SHA