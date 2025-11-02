"Hay que combatir la causa de los asesinatos": Iglesia mexicana tras crimen de Carlos Manzo

En un mensaje difundido este 2 de noviembre, los obispos católicos del país señalaron que los homicidios de quienes han levantado la voz y defendido a sus comunidades reflejan la ausencia del Estado de Derecho en varias regiones del país.

“El asesinato de Carlos Manzo, que abiertamente desafió el estado violento que se vivía en su municipio, se suma a una serie de asesinatos de personas que se han atrevido a levantar la voz”, señala el documento.

En el pronunciamiento, firmado por Ramón Castro (obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM), Héctor Pérez (obispo auxiliar de México) y Javier Navarro (obispo de Zamora), se exige a las autoridades actuar con inteligencia y determinación para detener la violencia criminal:

“El verdadero crimen no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o un alcalde... sino la vida amenazada de miles de ciudadanos que día con día ven ultrajadas sus libertades”, se lee.