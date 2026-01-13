Hay preocupación en el sector empresarial por la reducción de la jornada laboral: abogado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El debate sobre la inminente reducción de la jornada laboral federal, que busca disminuir el máximo semanal de 48 a 40 horas, ha generado inquietud en el sector empresarial de Michoacán. Luis Fernando Rodríguez, abogado laboralista en la entidad, reconoció ante medios de comunicación que, si bien la medida busca mejorar el bienestar social, representa un reto logístico y financiero significativo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas.

A nivel nacional, la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo contempla una implementación gradual, buscando mitigar el impacto inmediato en la economía. Las iniciativas presentadas ante el Senado sugieren una reducción progresiva de dos horas anuales, comenzando potencialmente en 2027, hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030, asegurando que esta transición no implique la disminución de salarios ni prestaciones.

Sin embargo, la perspectiva desde el sector productivo local es más cautelosa. Rodríguez detalló que la preocupación principal radica en cómo mantener la productividad y el cumplimiento de metas al reducir las horas de trabajo efectivas sin incurrir en costos adicionales que podrían amenazar la estabilidad de los negocios.

El abogado laborista enfatizó la magnitud del desafío para las empresas que no cuentan con la infraestructura de las grandes corporaciones.

"El empresario hoy está preocupado porque dice caramba, pues ahora ¿cómo le vamos a hacer? Si lo que estás trabajando en 8 horas vas a tener que hacerlo en 6 y media horas", declaró, señalando que la alternativa inmediata para muchos podría ser la contratación de personal adicional para abrir nuevos turnos, lo cual conlleva mayores costos en salarios, seguridad social y otras prestaciones.