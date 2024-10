Hay políticos y empresarios que obstaculizan las reformas: activista antitaurina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lucha por erradicar las corridas de toros del estado continúa sin descanso, pero mientras eso sucede pugnamos porque se prohíba la entrada a estos espectáculos sangrientos a niñas, niños y adolescentes, tal como lo recomiendan organismos internacionales preocupados por el sano desarrollo de las infancias, comentó la activista Ivonne Dávalos Chávez, integrante del Colectivo Michoacán sin Tauromaquia.

Lamentó que por los intereses que existen en torno a esta actividad, que es apoyada por algunos empresarios, políticos e incluso miembros del crimen organizado, no se ha escuchado a la sociedad que desde hace muchos años ha expresado su rechazo a las corridas de toros y otros espectáculos que utilizan, martirizan y asesinan animales solo por entretenimiento.

"Vamos por la prohibición, a erradicarlas completamente, pero tenemos que ir paso a pasito […] queremos erradicarlas pero nos empezamos a topar con trabas, que es esta parte de Derechos Humanos, esta parte de las letras chiquitas, fuimos a Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) lo que antes era Sagarpa, y todo esto dirigido desde el Movimiento México sin Toreo, no es que nos lo sacamos de la magna […] fuimos, llevamos más de cien firmas, nos manifestamos en Sader y nos dijeron híjole, no nos compete, no sabemos qué hacer, (nos dijeron) vamos a mandarlo a Ciudad de México y ahí les avisamos", dijo.