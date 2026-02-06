Hay más objetivos en el caso de Carlos Manzo: Harfuch

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que hay contacto directo y permanente con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, e inclusive hay la instrucción de reunirse este viernes con la edil, para atender los temas en el municipio y dar avances en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

Durante la mañanera de este viernes, en las inmediaciones de la 21/a. Zona Militar, Omar García Harfuch precisó que se trabaja de la mano con las autoridades estatales para que haya la información necesaria para la ubicación de objetivos que pudieran estar involucrados en el caso.

Por lo que dejó en claro que este crimen no quedará impune y se continuarán con las detenciones. “Hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado de Michoacán y que también estamos trabajando para su ubicación”.