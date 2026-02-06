Hay más objetivos en el caso de Carlos Manzo: Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hay más líderes delincuenciales que no se encuentran en Michoacán y que están involucrados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, puntualizó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, al precisar que se está trabajando para dar con su ubicación y lograr su detención.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que hay contacto directo y permanente con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, e inclusive hay la instrucción de reunirse este viernes con la edil, para atender los temas en el municipio y dar avances en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.
Durante la mañanera de este viernes, en las inmediaciones de la 21/a. Zona Militar, Omar García Harfuch precisó que se trabaja de la mano con las autoridades estatales para que haya la información necesaria para la ubicación de objetivos que pudieran estar involucrados en el caso.
Por lo que dejó en claro que este crimen no quedará impune y se continuarán con las detenciones. “Hay otros líderes delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado de Michoacán y que también estamos trabajando para su ubicación”.
Recordó uno a uno de las detenciones que se han tenido en los últimos meses tras el homicidio de Carlos Manzo, el cual incluye a Samuel “N” y José Elogio “N”, además de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, Ricardo “N”, Jaciel Antonio “N” y Alejandro Baruk “N”.
Aseguró que las reuniones de inteligencia continúan y no se parará hasta dar con los responsables de este homicidio, además de ubicar a quienes están fuera de Michoacán y son otros líderes delincuenciales que actuaron en el caso.
En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que los trabajos en la Perla del Cupatitzio continúan y se está trabajando en el cuartel para la policía municipal que solicitó la alcaldesa, Grecia Quiroz, de quien indicó hay un contacto permanente y de manera personal, al igual que se han recibido a empresarios del municipio.
BCT