Hay más información para continuar con detenciones: Harfuch sobre caso de Carlos Manzo

García Harfuch destacó que las investigaciones se han desarrollado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, como parte de un compromiso asumido públicamente por el Gabinete de Seguridad tras el atentado ocurrido el 1 de noviembre de 2025. “Se han utilizado análisis técnicos, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales para lograr las detenciones que hoy se informan”, detalló.

El funcionario federal recordó que el autor material del crimen, Víctor Manuel N., perdió la vida el mismo día del atentado, y que se ha confirmado que llegó al sitio junto con Ramiro N. y Fernando Josué N., quienes también planeaban agredir al edil. Días después, ambos fueron hallados sin vida en un tramo carretero de Michoacán, lo que fortaleció una línea de investigación sobre una célula delictiva que planeó y ejecutó el ataque.