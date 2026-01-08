Hay más información para continuar con detenciones: Harfuch sobre caso de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con los indicios recabados hasta el momento, las autoridades federales han logrado identificar nuevas líneas de investigación que permitirán avanzar en la captura de más implicados en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Así lo informó este jueves el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en el estado de Morelos.
García Harfuch destacó que las investigaciones se han desarrollado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, como parte de un compromiso asumido públicamente por el Gabinete de Seguridad tras el atentado ocurrido el 1 de noviembre de 2025. “Se han utilizado análisis técnicos, labores de campo, acciones de inteligencia y diversos mandamientos judiciales para lograr las detenciones que hoy se informan”, detalló.
El funcionario federal recordó que el autor material del crimen, Víctor Manuel N., perdió la vida el mismo día del atentado, y que se ha confirmado que llegó al sitio junto con Ramiro N. y Fernando Josué N., quienes también planeaban agredir al edil. Días después, ambos fueron hallados sin vida en un tramo carretero de Michoacán, lo que fortaleció una línea de investigación sobre una célula delictiva que planeó y ejecutó el ataque.
Entre los hallazgos más relevantes, Harfuch recordó la existencia de un grupo de mensajería mediante el cual los integrantes de la célula criminal daban seguimiento a los movimientos del alcalde, lo que permitió planear y coordinar la agresión. Esta información llevó a la detención en Morelia de Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales y líder del grupo criminal.
Además, fue detenido Ricardo N., taxista que habría colaborado en el traslado de los agresores tras el crimen, y Jaciel Antonio N., alias “El Pelón”, arrestado en Uruapan por cohecho y delitos contra la salud, quien presuntamente reclutaba a jóvenes en centros de rehabilitación para integrarlos como sicarios y distribuidores de droga. Según la SSPC, tanto Víctor como Fernando formaban parte de esa red de reclutamiento.
También fueron capturados Gerardo N., colaborador cercano al grupo criminal, y Alejandro Baruc N., alias el "Kaos", líder de una célula generadora de violencia con operaciones en Parácuaro, vinculado con homicidios, extorsión y venta de drogas. Este último presuntamente dio refugio a Fernando N. tras el atentado y mantenía comunicación constante con el resto del grupo.
Con estas detenciones, García Harfuch señaló que las autoridades cuentan con nuevos indicios que permitirán fortalecer las investigaciones en curso y avanzar en la localización de otros responsables.
“El compromiso del Gobierno de México es claro: no habrá impunidad para quienes atentaron contra la vida de una autoridad municipal electa y contra la paz de los michoacanos”, concluyó.
