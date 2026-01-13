Hay investigación minuciosa, minuto a minuto: Bedolla, sobre René Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que continúan con una investigación, que describió como minuciosa, en el caso de René Valencia, hermano del diputado local Guillermo Valencia tras las agresiones que sufrió el fin de semana pasado en la zona de Erongarícuaro.

Al ser cuestionado sobre los avances del tema, el mandatario estatal comentó ante medios de comunicación que continúan con las labores y las diligencias para determinar qué fue lo que ocurrió, aunque no emitió más detalles sobre la investigación.

"Se está haciendo una investigación minuciosa de lo ocurrido, fue transmitido en vivo todos los saben, se está haciendo una revisión de todos los videos, las cámaras del C5, minuto a minuto, la trazabilidad del evento para determinar qué fue lo que ocurrió".

Y es que la noche del sábado 11 de enero, René Valencia inició una transmisión en vivo desde la página de Revolución Social en la que se observó el recorrido que hizo junto con otra persona por el tramo carretero Jarácuaro - Pátzcuaro para dar a conocer lo que estaba ocurriendo en el momento.

Durante la transmisión, René Valencia aseguró que fue perseguido por hombres armados que intentaron matarlo, mientras intentaba pedir ayuda a los elementos de seguridad. Tras varias horas sin conocerse su paradero, fueron liberados ilesos, aunque con lesiones por golpes.

Por su parte, el diputado Guillermo Valencia explicó que el incidente ocurrió la noche del día anterior, cuando René Valencia, quien conducía la camioneta Suburban blanca propiedad de Memo Valencia, fue interceptado. El ataque comenzó cuando una camioneta cerró el paso al vehículo de René, mientras que otros dos vehículos con sujetos armados sometieron a los escoltas. A pesar de la superioridad numérica de los atacantes, de entre 10 y 15 camionetas de sicarios, René logró huir.

