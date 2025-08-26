"Hay derecho a levantar la mano, pero la encuesta determinará al candidato para Michoacán", reitera Luisa Alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reafirmó que el método de encuestas será el único mecanismo para definir al candidato o candidata a la gubernatura de Michoacán en 2027, aunque todos los liderazgos del partido tienen derecho a manifestar sus aspiraciones y "levantar la mano".
Alcalde subrayó que el proceso de selección está diseñado para ser inclusivo y transparente, al tiempo que insistió en que serán las y los michoacanos quienes elijan a su candidato para el siguiente proceso electoral, y no ningún tipo de imposición.
“En esta colaboración, todos tenemos claro cuál será el mecanismo de selección de candidatas y candidatos, eso nos da mucha fortaleza. Aquí, los compañeros y compañeras, que son cuadros extraordinarios, todas y todos pueden levantar la mano. Se vale”, afirmó.
La dirigente consideró que "sólo algunos despistados" no han entendido que las encuestas definirán al candidato o candidata al solio de Ocampo, método que se ha consolidado dentro del partido.
“Desde hace años ya tenemos el método de encuesta, como método clave para saber qué piensan los michoacanos, quién es el mejor perfil dentro de Morena para representarnos en los diferentes espacios. Entonces, teniendo eso en cuenta y sabiendo muy bien que ese será el método, pues todos entendemos que se puede levantar la mano y tener aspiraciones, pero por encima de nuestras aspiraciones, está el proyecto y está la unidad. Sólo algunos despistados en algunos estados no lo entienden”, aseguró Alcalde.
Luisa Alcalde refirió la última encuesta de El Heraldo de México, que pone a Morena en la cima de las preferencias con un 47%, seguido por el PAN con un 20%, el PRI con un 7% y Movimiento Ciudadano con un 3%.
rmr