"Hay derecho a levantar la mano, pero la encuesta determinará al candidato para Michoacán", reitera Luisa Alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reafirmó que el método de encuestas será el único mecanismo para definir al candidato o candidata a la gubernatura de Michoacán en 2027, aunque todos los liderazgos del partido tienen derecho a manifestar sus aspiraciones y "levantar la mano".

Alcalde subrayó que el proceso de selección está diseñado para ser inclusivo y transparente, al tiempo que insistió en que serán las y los michoacanos quienes elijan a su candidato para el siguiente proceso electoral, y no ningún tipo de imposición.

“En esta colaboración, todos tenemos claro cuál será el mecanismo de selección de candidatas y candidatos, eso nos da mucha fortaleza. Aquí, los compañeros y compañeras, que son cuadros extraordinarios, todas y todos pueden levantar la mano. Se vale”, afirmó.