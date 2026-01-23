Hay déficit de operadores de tractocamiones en Michoacán, informa ICATMI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) ha identificado un déficit de 17 mil operadores de tractocamiones en la entidad, lo que representa un desafío significativo para el sector logístico y productivo local. Antonio Flores de la Torre, director general del ICATMI, resaltó que este problema se enmarca en un contexto nacional donde la escasez de conductores profesionales asciende a cifras alarmantes, afectando la cadena de suministro en industrias clave como el agropecuario y el portuario.

A nivel nacional, según el Informe Mundial sobre la Escasez de Conductores de Camión 2024 de la International Road Transport Union (IRU), México enfrentó un déficit de 99 mil operadores en 2024, lo que equivale al 15% de los puestos disponibles en el sector. Esta cifra representa un incremento del 76.7% respecto a 2023, cuando se registraron 56 mil vacantes, y se proyecta que alcance las 106 mil para 2028.

En comparación, el déficit en Michoacán -17 mil operadores- equivale a aproximadamente el 17% del total nacional, destacando la concentración de la problemática en estados con alta actividad logística como este, donde el puerto de Lázaro Cárdenas juega un rol pivotal en el comercio internacional.

Flores de la Torre enfatizó que el ICATMI responde a esta necesidad mediante programas especializados, como el DC Transporta, diseñado para formar operadores de tractocamiones.

“Tenemos un déficit a nivel nacional de 90 mil operadores y en el estado Michoacán de 17 mil operadores. Y hemos trabajado de manera coordinada con la iniciativa privada, con el gobierno federal, con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y nosotros para poder generar un programa especial que tenemos aperturado ahorita en Lázaro Cárdenas, en el puerto de Lázaro Cárdenas, y que el mes de marzo comenzaremos perdiendo funciones aquí en Villas del Pedregal”, declaró el director.

El programa DC Transporta consta de 720 horas de capacitación distribuidas en seis meses, con énfasis en competencias técnicas y de seguridad. Los participantes, principalmente jóvenes, reciben becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro por un monto cercano a los 9 mil 500 pesos mensuales, además de contar con un “empresario padrino” que cubre los costos de la formación. Al concluir, los egresados se incorporan directamente al mercado laboral en empresas asociadas, garantizando su inserción económica y contribuyendo a mitigar el déficit local.

El ICATMI opera con 21 planteles fijos, tres secciones móviles y más de 300 extensiones en el estado, lo que asegura una cobertura integral en regiones como la Tierra Caliente y la costa, donde la demanda de operadores es mayor debido a la exportación de aguacate, limón y otros productos agrícolas. Con más de 800 cursos disponibles, la institución alinea su oferta a las vocaciones productivas regionales, atendiendo problemáticas sociales como el desempleo juvenil y la vulnerabilidad económica.

RYE-