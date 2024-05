Hay condiciones para las elecciones, PRIAN ha construido una narrativa de miedo: Citlali Hernández

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la secretaria nacional de Morena, Citlali Hernández Mora, en México están dadas las condiciones para llevar a cabo una jornada electoral en paz, y consideró, los partidos de oposición se han encargado de generar miedo a través de una narrativa de fe inseguridad.

La secretaria morenista afirmó, fueron los gobiernos anteriores de la oposición quienes dejaron a su paso una situación de extrema inseguridad, y ahora utilizan la situación para generar una narrativa hacia los votantes y con ello influir en el voto de las y los ciudadanos.

"Ellos han intentado construir una narrativa de miedo, por supuesto que pacificar este país no ha sido fácil ha iniciado y es algo de lo que más trabajo nos ha costado a la cuarta transformación no es algo rápido, no es inmediato, el daño fue profundo. El tema de inseguridad es un tema sensible pero me parece un atrevimiento del PRIAN que utilicen este tema cuando son ellos los que nos dejaron un país incendiado".

Si bien Hernández Mora reconoció inseguridad y complejidades en el país afirmó se trata únicamente de algunas zonas y no de una generalización, pese a reconocer también el registro de homicidios de candidatos y candidatos durante este proceso electoral.