"Hay claridad en las finanzas del Congreso de Michoacán", asegura Marco Polo Aguirre

"Yo lo que creo es que hay mucha claridad, que se enreda con las declaraciones que luego se hacen y lo que propicia esta reunión es que había un déficit de 300 millones de pesos, y no habrá un déficit para la siguiente legislatura porque además el presupuesto está holgado para que no lo haya, la verdad es que es un presupuesto que se planeó para abordar todas las cosas y que no debería de existir -un déficit-".

Aguirre Chávez confió en la información expuesta por la secretaria de finanzas del Congreso, Rocío Pineda Gochi, por ello insistió, la 75 Legislatura no dejará deuda para que sea atendida por las y los siguientes diputados.

"Estamos obligados tanto los que estamos, como los que vamos a trascender en que tienen que quedar las mismas condiciones que tienen los diputados actuales. Lo que nos ha explicado la secretaria es que no va a quedar deuda".

Si bien, el coordinador reconoció libertad de interpretación de la información de todos sus compañeros, destacó, la reunión de los 40 se debió a rumores.

