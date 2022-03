Hay amenazas, pero se puede mejorar seguridad: embajador de EU

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En su gira el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que hay amenazas de inseguridad en la industria del aguacate, pero ambos gobiernos trabajan de manera conjunta para garantizar seguridad.

En conferencia de prensa en conjunto con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el embajador comentó que la inseguridad no es exclusiva de las ciudades de México, sino que también aqueja a Estados Unidos.

"No puedo decir que estamos seguros, no se puede decir que no hay violencia, no se puede decir que no hay amenazas, porque sí hay, pero lo que sí se puede decir, es que tenemos fe que se puede mejorar aquí estamos viendo un testigo", resaltó.

Tras levantar la suspensión temporal a las exportaciones de aguacate hace unas semanas, el embajador reconoció que con las inversiones que ha hecho la Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) en seguridad, como la casa APEAM, así como con el apoyo del gobierno estatal, si se hacen bien en un tiempo se reconocerá a Michoacán como un lugar seguro.

"Se van viendo cosas buenas, el trabajo ha comenzado, pero sigue, mucho trabajo que hacer en los meses y años por delante, vamos a ver una diferencia muy grande, no solo porque afecta a la agricultura, afecta muchísimas cosas, como el turismo", señaló.

En ese sentido, compartió que en un encuentro con 100 empleados de la USDA en Uruapan le platicaron que se sienten más seguros con las acciones que implementaron la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de Michoacán y la APEAM.

"Estamos unidos en asegurar que todos los que trabajan en esta industria tan grande estén seguros", sostuvo.

A su vez, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refrendó el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de trabajar en conjunto con inteligencia y de manera coordinada por la seguridad de la industria del aguacate.

Por ello, abundó que también trabajan con el gobierno federal, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y las instancias de seguridad para brindarle a los inspectores de la USDA las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus actividades de certificación del aguacate.

RYE