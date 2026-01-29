Hasta por venta de cobijas y tuppers, el cobro de piso por “El Botox”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- César Alejandro “N”, alias “El Botox”, no solo extorsionaba por la cuota del limón, sino hasta por la venta de cobijas y tuppers.
Durante la audiencia contra este líder de la delincuencia, se evidenció que uno de los entrevistados en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez dio detalle de la manera de operar de estos delincuentes.
Miguel Emmanuel refirió que el 21 de octubre de 2025, afuera de su hogar en Cenobio Moreno, llegaron diversos vehículos, de donde se bajó Ernesto Guillén, alias “El Perfumado”, quien le entregó una tableta y una radio, “porque a partir de ese momento trabajaba para “Los Blancos de Troya”, refirió el Ministerio Público.
Miguel Emmanuel, desde hace cuatro años, tiene una discapacidad motriz debido a que en un fuego cruzado una bala dio en su espalda. Él trabajaba en el limón y, a raíz del accidente, ayudó a su madre a vender cobijas y tuppers. El cobro de piso era un tema constante, pero el día que llegaron las camionetas no era la fecha de paso, sino hasta el 22 de octubre.
Con la entrega de cinco números telefónicos para reportarse y responder a quienes serían sus jefes de inmediato, Jonathan Colín Cruz, alias “El Timbas”, y Ernesto Guillén Valdez, alias “El Perfumado”, Miguel Emmanuel se negó a participar.
Se relata que, de una camioneta, se bajó el vidrio del copiloto, donde reconoció, por las fotografías que se han dado a conocer, a César Alejandro “N”, quien le refirió: “no se pase de verga, si me chingué al pinche ojete del limonero, que no te mate a ti apá”.
Se dio un receso de 10 minutos.
RPO