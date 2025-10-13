Hasta junio 2026 se definirá candidato a la gubernatura de Michoacán en el PAN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) definirá a su candidata o candidato a la gubernatura de Michoacán hasta junio del 2026, enfatizó el dirigente estatal, Carlos Quintana Martínez, al precisar que por el momento se está buscando fortalecer al albiazul.

Al anunciar que el próximo domingo 19 de octubre se llevará a cabo la Asamblea Estatal para la elección de las y los consejeros, por un periodo de 3 años, indicó que hoy en Michoacán se están moviendo "las tapitas" para ver quien queda al frente del Gobierno de Michoacán en el 2027.