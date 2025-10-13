Hasta junio 2026 se definirá candidato a la gubernatura de Michoacán en el PAN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido Acción Nacional (PAN) definirá a su candidata o candidato a la gubernatura de Michoacán hasta junio del 2026, enfatizó el dirigente estatal, Carlos Quintana Martínez, al precisar que por el momento se está buscando fortalecer al albiazul.
Al anunciar que el próximo domingo 19 de octubre se llevará a cabo la Asamblea Estatal para la elección de las y los consejeros, por un periodo de 3 años, indicó que hoy en Michoacán se están moviendo "las tapitas" para ver quien queda al frente del Gobierno de Michoacán en el 2027.
Sin embargo, resaltó que Acción Nacional será la única alternativa que ofrecerá un proyecto que impulse el desarrollo de Michoacán.
"Es claro que se andan moviendo "las tapitas"; son tapitas, porque tapan todo el cochinero que hace Morena y sus aliados. En Acción Nacional estamos listos para seguir trabajando, para realmente mandar el mensaje fuerte a nivel nacional que en Michoacán vamos a defender la democracia y que las cosas las sabemos hacer bien y Michoacán seguirá siendo parte de la historia y democracia de México", dijo.
En junio de 2026, resaltó, se iniciarán los debates al interior del partido y se escuchará a la militancia y todos los organismos para tomar una decisión Colegiada y tener una mujer u hombre al frente de la candidatura; inclusive, no descartó la posibilidad de una alianza con otros partidos que compartan la ideología. Sin embargo, dejó en claro que el tema lo determinan los consejeros y la aprobación final es del partido a nivel nacional.
BCT