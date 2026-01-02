Hasta en 500 mil pesos venden locales del mercado de Pátzcuaro: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta en 500 mil pesos se ha detectado la venta de locales del Mercado de Pátzcuaro, evidenció el alcalde Julio Alberto Arreola Vázquez, quien subrayó que nadie puede hacer negocio con estos espacios, ya que son propiedad del Ayuntamiento Municipal. Por ello, informó que actualmente se han iniciado acciones legales para su recuperación.

En entrevista, el edil refirió que el mercado opera al 100 por ciento desde las 5:00 o 6:00 de la mañana hasta la medianoche; sin embargo, reconoció que muchos locales permanecen cerrados y algunos locatarios los utilizan como bodegas. Subrayó que ya se ha detectado a varias personas que estarían lucrando con estos espacios municipales.

"La intención es recuperarlos nosotros como Ayuntamiento y dárselos a quien realmente lo vaya a trabajar.—¿Y regresarían el dinero?—Ahí sería una cuestión entre ellos.—¿Se está viendo un tema legal?—Sí lo estamos haciendo por la vía legal, porque nosotros les advertimos desde el inicio", dijo.