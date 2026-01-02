Michoacán

Hasta en 500 mil pesos venden locales del mercado de Pátzcuaro: alcalde

Se habla de más de 30 locales que fueron vendidos o que están en arrendamiento
Hasta en 500 mil pesos venden locales del mercado de Pátzcuaro: alcalde
CORTESÍA
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta en 500 mil pesos se ha detectado la venta de locales del Mercado de Pátzcuaro, evidenció el alcalde Julio Alberto Arreola Vázquez, quien subrayó que nadie puede hacer negocio con estos espacios, ya que son propiedad del Ayuntamiento Municipal. Por ello, informó que actualmente se han iniciado acciones legales para su recuperación.

En entrevista, el edil refirió que el mercado opera al 100 por ciento desde las 5:00 o 6:00 de la mañana hasta la medianoche; sin embargo, reconoció que muchos locales permanecen cerrados y algunos locatarios los utilizan como bodegas. Subrayó que ya se ha detectado a varias personas que estarían lucrando con estos espacios municipales.

"La intención es recuperarlos nosotros como Ayuntamiento y dárselos a quien realmente lo vaya a trabajar.—¿Y regresarían el dinero?—Ahí sería una cuestión entre ellos.—¿Se está viendo un tema legal?—Sí lo estamos haciendo por la vía legal, porque nosotros les advertimos desde el inicio", dijo.

Te puede interesar:
Mercado de Pátzcuaro, entre la exigencia y la atención a los turistas
Hasta en 500 mil pesos venden locales del mercado de Pátzcuaro: alcalde

Arreola Vázquez reiteró que el mercado es propiedad del Ayuntamiento, y que únicamente esta autoridad puede otorgar los espacios a personas interesadas en trabajar. Explicó que los locales se otorgan en comodato, y en caso de fallecimiento del titular, se realiza la transferencia del contrato a un familiar directo. No obstante, no se permite su venta ni renta, ya que se trata de bienes municipales.

"Pues mira, las rentas van desde los 8, 15, 20 mil pesos, depende del lugar donde estés, y los traspasos… algunos fueron de más de 500 mil pesos", concluyó.

mrh

locales del mercado de Pátzcuaro
Venta de locales

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com