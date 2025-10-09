Hasta dos años de cárcel, el castigo por envenenamiento de perritos en Paracho; FGE busca a responsables

Especificó que la investigación se realizará a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos contra el Ambiente y la Fauna, a fin de que se haga la indagatoria correspondiente y se deslinde cualquier responsabilidad, pero principalmente —dijo— para dar con aquellos que cometieron estos actos.

Fue a través de las redes sociales que se denunció el envenenamiento masivo de perros en el municipio de Paracho; entre ellos se encontraban perros comunitarios, perras esterilizadas por colectivos ciudadanos y perros de familias.

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los hechos se registraron en la plaza principal de Paracho la noche del lunes 6 de octubre, lo que generó indignación de asociaciones defensoras de animales en Michoacán.

El Ayuntamiento Municipal de Paracho hizo un pronunciamiento donde condenó el envenenamiento de varios caninos, por lo que aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y colaborarán en la indagatoria que realice la Fiscalía General del Estado.