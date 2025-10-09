Hasta dos años de cárcel, el castigo por envenenamiento de perritos en Paracho; FGE busca a responsables

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el posible delito de crueldad animal, tras la muerte de 20 perros en el municipio de Paracho, informó el titular, Carlos Torres Piña.
Especificó que la investigación se realizará a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos contra el Ambiente y la Fauna, a fin de que se haga la indagatoria correspondiente y se deslinde cualquier responsabilidad, pero principalmente —dijo— para dar con aquellos que cometieron estos actos.
Fue a través de las redes sociales que se denunció el envenenamiento masivo de perros en el municipio de Paracho; entre ellos se encontraban perros comunitarios, perras esterilizadas por colectivos ciudadanos y perros de familias.
De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los hechos se registraron en la plaza principal de Paracho la noche del lunes 6 de octubre, lo que generó indignación de asociaciones defensoras de animales en Michoacán.
El Ayuntamiento Municipal de Paracho hizo un pronunciamiento donde condenó el envenenamiento de varios caninos, por lo que aseguró que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes y colaborarán en la indagatoria que realice la Fiscalía General del Estado.
Es de mencionar que el Código Penal de Michoacán sanciona el maltrato y envenenamiento de animales con penas de hasta dos años de prisión y multas. La Ley de Derechos y Protección para los Animales prohíbe actos crueles, el abandono y regula la cría y venta de animales, mientras que el reglamento de dicha ley detalla medidas de seguridad y el aseguramiento de animales en caso de riesgo sanitario.
rmr