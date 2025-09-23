Hasta 100 movimientos telúricos diarios se reportan en el enjambre Peribán-Tancítaro-Los Reyes: Protección Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La región que comprende los municipios de Peribán, Tancítaro y Los Reyes reportan hasta 100 movimientos telúricos diarios, informó el coordinador Estatal de Protección Civil, Amurabi Ramírez Cisneros.
En entrevista, indicó que hace unos días se instaló otra estación para continuar con el monitoreo correspondiente por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), toda vez que los temblores no superan la magnitud de 4, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN), pero que se han intensificado en los últimos seis años.
Esta nueva estación, dijo, permite un seguimiento al enjambre sísmico, sin embargo, hasta el momento no se puede descartar que exista actividad volcánica que pudiera despertar al Paricutín, por lo que se requiere una vigilancia para conocer la situación que se tiene en la zona.
Enfatizó que hasta el momento no hay conclusiones definitivas sobre la naturaleza del fenómeno, pero que sí se tiene un registro diario de 100 sismos en los últimos tres meses, lo que obliga a un monitoreo constante.
"Se sigue estudiando; estamos apoyando a la UNAM, más porque acaban de instalar otra estación para seguir monitoreando. No hay nada definido, pero se tiene el registro de alrededor de 100 réplicas diarias", concluyó.
