Harfuch y Trevilla llegarán este jueves a Michoacán para evaluar el Plan por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segunda ocasión, en menos de un mes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estará arribando a tierras michoacanas para supervisar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Lo hará acompañado del general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, en encuentros privados en Morelia y Uruapan.

La primera reunión está programada a las 8:30 horas en la 21/a Zona Militar, en la cual estará presente el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y las autoridades estatales de seguridad. Además, se prevé la presencia de los coordinadores de alcaldes de los diversos partidos políticos.

Mientras que la segunda reunión está programada a las 10:30 horas en Uruapan, donde se prevé la reunión con la alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz García.