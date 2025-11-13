Harfuch y Trevilla llegarán este jueves a Michoacán para evaluar el Plan por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segunda ocasión, en menos de un mes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estará arribando a tierras michoacanas para supervisar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Lo hará acompañado del general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, en encuentros privados en Morelia y Uruapan.
La primera reunión está programada a las 8:30 horas en la 21/a Zona Militar, en la cual estará presente el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y las autoridades estatales de seguridad. Además, se prevé la presencia de los coordinadores de alcaldes de los diversos partidos políticos.
Mientras que la segunda reunión está programada a las 10:30 horas en Uruapan, donde se prevé la reunión con la alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz García.
Con 12 ejes de atención y más de 100 acciones, el Plan Michoacán tendrá una inversión de 57 mil millones de pesos en seguridad, desarrollo económico, cultura e infraestructura.
Tan solo en el tema de seguridad, se han desplegado 10 mil 506 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con el operativo Particutín, de los cuales mil 980 son los refuerzos a los elementos ya establecidos en la entidad y los que están en operación contención.
De estos, un total de 180 elementos de élite de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, mejor conocidos como los “Murciélagos”, han sido desplegados en puntos clave de la entidad, principalmente Tepalcatepec, Buenavista, Tumbiscatío, Apatzingán y La Huacana. Entre sus filas destacan francotiradores, especialistas en explosivos, equipos preparados para combates en montaña y soldados que dominan las técnicas de infiltración y exfiltración.
