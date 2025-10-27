Harfuch y titular de Defensa visitarán Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que este martes visitará Michoacán junto con el general David Córdova Treviño, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para abordar el tema de la extorsión al sector limonero, que ha golpeado con fuerza a productores de la entidad.

La declaración se dio durante una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, en respuesta a un cuestionamiento directo sobre los operativos de protección para productores y la presencia de grupos de autodefensa en la entidad.

“Vamos a estar en Michoacán el día de mañana con el gobernador y otras personas, específicamente para ver el tema de la extorsión del limón”, afirmó Harfuch.

El funcionario federal destacó que ya se han realizado detenciones importantes en torno a los hechos recientes que han afectado a la región productora de limón, aunque no detalló el número ni identidad de los detenidos.