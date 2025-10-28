Harfuch y Bedolla se reúnen con limoneros en Apatzingán para atender demandas de seguridad

La reunión fue de carácter privado y tuvo como objetivo escuchar directamente a los productores, que durante los últimos años han sido víctimas de extorsiones, cobros de piso y amenazas por parte de grupos criminales que controlan el comercio del limón en la región de Tierra Caliente.

El asesinato de Bernardo Bravo, ocurrido el pasado 20 de octubre, encendió las alarmas en el sector agrícola y generó indignación entre los productores, quienes exigieron la presencia de las autoridades federales para frenar la violencia que pone en riesgo a la economía local y a la vida de quienes trabajan la tierra.

Tanto García Harfuch como Ramírez Bedolla arribaron a Apatzingán para mostrar respaldo y compromiso con el sector limonero, uno de los pilares productivos del estado. De acuerdo con fuentes gubernamentales, durante el encuentro se abordaron medidas urgentes de protección y coordinación operativa para reducir la incidencia delictiva en la zona.

El gobernador michoacano ha insistido en que la recuperación de la seguridad en el Valle de Apatzingán pasa por acciones conjuntas entre la federación y el estado, mientras que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reiteró el compromiso del gobierno federal de no dejar solos a los productores y fortalecer la presencia de fuerzas de seguridad en los municipios con mayor incidencia criminal.