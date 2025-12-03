Harfuch supervisa en Uruapan avance del Plan Michoacán por la Paz

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, visitó por segunda ocasión el municipio de Uruapan, con el objetivo de supervisar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Fue alrededor de las 11:00 de la mañana que el secretario federal llegó al Aeropuerto Internacional de Uruapan y, 40 minutos después, salió rumbo al destacamento de la Guardia Nacional en Tiamba, municipio de Uruapan.

Vía terrestre, pasó por uno de los retenes que se han instalado en el municipio como parte de la estrategia de seguridad que se tiene posterior al homicidio del alcalde, Carlos Manzo Rodríguez, quien el pasado 1 de diciembre cumplió un mes de su asesinato.

Por las calles no hay la tranquilidad esperada, pero existe patrullaje por parte de los elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Uruapan.

La primera visita a Uruapan fue el pasado 13 de noviembre, misma fecha en que hubo una reunión en Morelia con coordinadores de alcaldes de los diferentes municipios.

Tras el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, se han detenido y vinculado a proceso a nueve personas que presuntamente están relacionadas con los hechos del 1 de noviembre, en el Festival de las Velas.

Las reuniones que se han realizado han sido a puertas cerradas, y la de este miércoles no es la excepción.

