Harfuch: seguridad en Michoacán requiere investigación, capacitación y trabajo con productores

Como parte del Plan Michoacán por la paz y la justicia, Omar García Harfuch, destacó la necesidad de atender las causas estructurales de la violencia, al tiempo que propuso medidas concretas para reforzar la seguridad en el estado.

Entre sus planteamientos, subrayó la capacitación especializada para los cuerpos policiales estatales y municipales, con enfoque en el contexto de seguridad propio de Michoacán.

Uno de los temas centrales fue el fortalecimiento de las capacidades de investigación, tanto en las fiscalías como en las corporaciones policiacas, para mejorar la respuesta ante delitos de alto impacto, como el homicidio y la extorsión.

Además, García Harfuch anunció la implementación de un protocolo homologado contra la extorsión, acompañado de capacitación avanzada específica para Michoacán, una de las entidades más afectadas por este delito.

Como parte del plan por la paz y la justicia, se mantendrán reuniones recurrentes con productores agrícolas con el fin de evaluar las necesidades en materia de seguridad y construir propuestas viables desde el territorio.

