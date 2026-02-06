Harfuch se reunirá con alcaldesa de Uruapan

Dejó en claro que la principal línea de investigación es el crimen organizado, pero aseguró que todas las líneas deben agotarse. Además, en cuanto a las acusación contra políticos michoacanos que pudieran estar detrás, indicó que se requiere la presentación de pruebas y no dichos.

“El móvil fue la delincuencia organizada, líderes de Jalisco”, subrayó el encargado de la política de seguridad en el país, al reiterar que todas las líneas de investigación deben agotarse, pero las acusaciones sin pruebas deben descartarse desde el inicio.