Harfuch se reunirá con alcaldesa de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunirá este día con la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para darle a conocer más avances del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.
Dejó en claro que la principal línea de investigación es el crimen organizado, pero aseguró que todas las líneas deben agotarse. Además, en cuanto a las acusación contra políticos michoacanos que pudieran estar detrás, indicó que se requiere la presentación de pruebas y no dichos.
“El móvil fue la delincuencia organizada, líderes de Jalisco”, subrayó el encargado de la política de seguridad en el país, al reiterar que todas las líneas de investigación deben agotarse, pero las acusaciones sin pruebas deben descartarse desde el inicio.
Con esto, especificó que debe haber denuncias correspondientes con pruebas, por lo que también se le informará está cuestión a Grecia Quiroz, a fin de que conozca los avances que se tienen en el caso, pero también fortalezcan las denuncias existentes y no solo queden en dichos.
