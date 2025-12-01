Harfuch regresaría a Morelia este miércoles para revisar Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, regresaría a Morelia este miércoles 3 de diciembre, como parte de la evaluación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, de acuerdo con fuentes oficiales.

Esta sería la segunda visita de Harfuch a la capital michoacana en menos de un mes, luego de su arribo anterior el pasado 13 de noviembre, cuando sostuvo reuniones de coordinación con autoridades estatales y municipales.

Su presencia forma parte de los acuerdos anunciados por el nuevo gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla que el secretario visite el estado cada 15 días para dar seguimiento a la implementación del plan de seguridad.

Hasta el momento, no se ha difundido la agenda pública del funcionario para esta nueva visita.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia integral que busca reducir los índices delictivos mediante la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, con un enfoque de atención focalizada en las regiones más afectadas por la violencia.

rmr