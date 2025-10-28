Harfuch llega a Apatzingán en helicóptero para abordar crisis del sector limonero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, alrededor de las 9:15 de la mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, arribó al municipio de Apatzingán, Michoacán, a bordo de una aeronave tipo Black Hawk, la cual descendió directamente en el Campo Militar No. 43.
La visita del funcionario federal se da tras el anuncio realizado el día lunes, en el que confirmó que acudiría a la región de Tierra Caliente para sostener un encuentro con autoridades locales y con productores del sector limonero, uno de los más golpeados por la extorsión en la zona.
En este operativo también participan el Gabinete de Seguridad Federal, elementos de la Sedena, Guardia Nacional, autoridades estatales y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La reunión se realiza en instalaciones militares y tiene como objetivo central escuchar directamente a productores de limón, quienes han denunciado ser víctimas de cobros ilegales y amenazas por parte de grupos delictivos.
Este despliegue ocurre una semana después del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder y productor limonero de la región, hallado sin vida el pasado 20 de octubre.
Se espera que al término de la reunión se den a conocer acuerdos o medidas que fortalezcan la seguridad en los municipios con alta producción de limón.
