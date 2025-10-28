Harfuch llega a Apatzingán en helicóptero para abordar crisis del sector limonero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, alrededor de las 9:15 de la mañana, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, arribó al municipio de Apatzingán, Michoacán, a bordo de una aeronave tipo Black Hawk, la cual descendió directamente en el Campo Militar No. 43.

La visita del funcionario federal se da tras el anuncio realizado el día lunes, en el que confirmó que acudiría a la región de Tierra Caliente para sostener un encuentro con autoridades locales y con productores del sector limonero, uno de los más golpeados por la extorsión en la zona.