Harfuch: el crimen organizado aprovechó la vulnerabilidad del alcalde Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el crimen organizado aprovechó la vulnerabilidad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un evento público para atentar contra su vida.

De acuerdo con el funcionario federal, el edil contaba con medidas de protección vigentes. Explicó que se atendieron sus solicitudes de seguridad y que se le había asignado un equipo de 14 elementos encargados de su resguardo personal.

Una de las principales quejas en contra del gobierno federal vertida a través de las redes sociales y la opinión pública, refiere a que el alcalde ahora occiso había denunciado amenazas y por consecuencia, pedía apoyo por la federación sin respuesta aparente.

Harfuch aclaró que el alcalde disponía de dos vehículos blindados proporcionados por la Federación como parte de su esquema de protección.

“Lamentablemente los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para perpetrar el ataque. Tengan la certeza de que no habrá impunidad; llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos”, expresó García Harfuch en un informe difundido a través de sus canales oficiales.

El secretario subrayó que en los últimos meses se han desplegado diversos operativos en la región purépecha de Michoacán, incluida la ciudad de Uruapan, con el propósito de fortalecer la seguridad y contener la operación de grupos delictivos.

Por su parte, el general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, señaló que en la última reunión sostenida con el alcalde, este no solicitó apoyo militar adicional para el municipio.

Las autoridades federales y estatales mantienen operativos conjuntos en la zona, mientras la Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

BCT