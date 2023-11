Han querido noquearme pero soy como Rocky, no me van a tumbar: Xóchitl Gálvez

Al cuestionarle si ésta sería una estrategia de sus contrincantes para competir, contestó, “una por una se las voy ganando, no me van a doblar, han querido noquearme pero soy como Rocky cuatro, por más que me peguen, no me van a tumbar”.

Sobre si le tenía miedo a la coordinadora de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, dijo, “más bien Claudia me tiene miedo a mí”.

Escuchará a legisladores panistas para conocer razones para votar por Auditor Superior de Michoacán (ASM).

Respecto a la votación de la bancada panista en el Congreso local a favor de la designación de Marco Bravo Pantoja, como Auditor Superior de Michoacán, a quien se le ha relacionado como compadre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que no conoce el caso con detalle, “tengo que escuchar a cada uno, cuáles son sus argumentos, quiero escuchar a cada uno”.