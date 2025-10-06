Halloween no es bien visto por la Iglesia católica: arzobispo Garfias Merlos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Halloween no es bien visto por la Iglesia católica, resaltó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, al precisar que lo que se tiene que impulsar es la celebración de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

En conferencia de prensa, comentó que no se trata de una campaña de la Iglesia, sino una advertencia para los fieles a no celebrar Halloween, toda vez que incluye elementos paganos con los que la Iglesia no está de acuerdo en cuanto a lo macabro, fantasmas y brujas.

"La Iglesia seguirá impulsando la celebración de Todos los Santos y Fieles Difuntos; Halloween no es bien visto y en la Iglesia expresamos que no somos partidarios de esas expresiones", dijo.