Hallan otra toma de huachicol cerca de la Morelia-Salamanca; FGR investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una toma clandestina de combustible fue localizada y asegurada en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para dar con los responsables del hecho.

El hallazgo fue reportado por personal de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), que detectó una conexión ilícita en el ducto Salamanca-Morelia, a la altura del kilómetro 86+316, cerca del panteón de la comunidad de Cuto del Porvenir.

Según los primeros datos, se trataba de una toma hermética adaptada con válvulas de cierre rápido, lo que indica un método sofisticado de extracción ilegal. Tras la denuncia presentada por el apoderado legal de Pemex, la zona fue asegurada por la autoridad federal.

La FGR en Michoacán continúa recabando pruebas para integrar la carpeta de investigación. La ciudadanía puede denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa relacionada con el robo de combustible a través del correo vua.michoacan@fgr.org.mx o al teléfono 443 322 5920.

