Hallan explosivos y arrestan a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, autoridades federales y estatales detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula criminal en Apatzingán, Michoacán.

La información fue dada a conocer la mañana de este miércoles por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de redes sociales. El funcionario precisó que los detenidos están vinculados con extorsiones a productores de limón y con el uso de artefactos explosivos.

“En Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón”, publicó Harfuch en su cuenta de X.