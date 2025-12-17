Hallan explosivos y arrestan a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, autoridades federales y estatales detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula criminal en Apatzingán, Michoacán.
La información fue dada a conocer la mañana de este miércoles por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de redes sociales. El funcionario precisó que los detenidos están vinculados con extorsiones a productores de limón y con el uso de artefactos explosivos.
“En Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón”, publicó Harfuch en su cuenta de X.
En seguimiento a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de autoridades locales, se han asegurado hasta la fecha 164 cartuchos, seis cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos.
Asimismo, se han realizado patrullajes en huertas de aguacate y limón en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica y Zitácuaro, con el objetivo de brindar seguridad y confianza a la población.
De acuerdo con datos oficiales al corte del 16 de diciembre, entre el 10 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, derivado de estas acciones interinstitucionales, se logró la detención de 213 personas. También se aseguraron 83 armas de fuego, 9 mil 30 cartuchos, 446 cargadores, 189 vehículos, 152 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 51 kilos de marihuana y 763 kilos de metanfetamina.
Además, fueron decomisados 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética. En este mismo periodo se inhabilitaron 13 campamentos y 33 tomas clandestinas.
