Hallan en Morelia tractocamión robado en Jalisco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, llevó a cabo un operativo como parte de tareas de investigación relacionadas con el delito de robo al transporte, lo que permitió asegurar un tractocamión que fue robado con violencia en el estado de Jalisco.

En cumplimiento a una orden judicial, agentes de la Unidad Contra el Robo a Transporte ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado en la calle Loma Bonita, de la colonia Loma Bonita, en la ciudad de Morelia.