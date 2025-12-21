Hallan culpable a esposa del exalcalde de Nahuatzen por secuestro agravado; fue asesinado en 2019

De acuerdo con el comunicado oficial, ese día la víctima se encontraba en su domicilio acompañado de sus hijos menores de edad y de Christian A.G., cuando esta permitió el ingreso de varias personas al inmueble. Los agresores, utilizando violencia, privaron de la libertad a Otlica Avilés y lo trasladaron en un vehículo con rumbo desconocido.

Horas más tarde, el cuerpo sin vida del edil fue localizado en el municipio de Coeneo, con múltiples lesiones y un disparo de arma de fuego.

El Poder Judicial de Michoacán destacó que esta resolución forma parte de su compromiso con la impartición de justicia penal, garantizando el debido proceso, la protección de derechos de las víctimas y la certeza jurídica, conforme al marco legal vigente.

Otlica Avilés fue un alcalde emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su asesinato generó conmoción tanto a nivel estatal como nacional, al tratarse de un crimen con presuntos móviles políticos y personales.

rmr