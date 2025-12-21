Hallan culpable a esposa del exalcalde de Nahuatzen por secuestro agravado; fue asesinado en 2019

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de Michoacán informó que un juez de enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra Christian A.G., por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de su pareja sentimental, David Eduardo Otlica Avilés, entonces presidente municipal del Ayuntamiento de Nahuatzen.
El fallo fue informado el pasado 19 de diciembre, durante una audiencia en la que se escucharon los alegatos de clausura de las partes. La autoridad judicial determinó que existían pruebas suficientes para acreditar la participación de la ahora sentenciada en los hechos ocurridos el 23 de abril de 2019.
De acuerdo con el comunicado oficial, ese día la víctima se encontraba en su domicilio acompañado de sus hijos menores de edad y de Christian A.G., cuando esta permitió el ingreso de varias personas al inmueble. Los agresores, utilizando violencia, privaron de la libertad a Otlica Avilés y lo trasladaron en un vehículo con rumbo desconocido.
Horas más tarde, el cuerpo sin vida del edil fue localizado en el municipio de Coeneo, con múltiples lesiones y un disparo de arma de fuego.
El Poder Judicial de Michoacán destacó que esta resolución forma parte de su compromiso con la impartición de justicia penal, garantizando el debido proceso, la protección de derechos de las víctimas y la certeza jurídica, conforme al marco legal vigente.
Otlica Avilés fue un alcalde emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su asesinato generó conmoción tanto a nivel estatal como nacional, al tratarse de un crimen con presuntos móviles políticos y personales.
