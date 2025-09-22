Hallan campamento criminal en Zirahuén; refuerzan operativos en al menos 5 municipios

Zirahuén, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó este lunes sobre el hallazgo de un campamento relacionado con conductas delictivas en una zona serrana de la localidad de Zirahuén, perteneciente al municipio de Salvador Escalante. En el lugar fueron localizados dos vehículos con características presuntamente vinculadas a hechos ilícitos.
Como parte de la respuesta institucional, se intensificaron los operativos de vigilancia en los municipios de Pátzcuaro, Ario, Salvador Escalante, Tzintzuntzan y Erongarícuaro, donde se realizan patrullajes tanto aéreos como terrestres con el objetivo de ubicar a civiles armados y reforzar la seguridad en la región.
En paralelo, la SSP también confirmó que, en coordinación con la Guardia Nacional y policías municipales, se activó un dispositivo de seguridad en el tramo carretero Morelia–Zacapu. Esta acción busca contener posibles reacciones tras el operativo en Zirahuén y garantizar el orden.
Hasta el momento, se han reportado bloqueos a la circulación en al menos siete localidades, incluyendo Capula, Franco Reyes, Matugueo, Los Llanos, Huaniqueo y otras regiones del centro del estado.
Los vehículos localizados y otras evidencias ya están bajo custodia de las autoridades, mientras continúan los despliegues interinstitucionales en toda la zona para descartar riesgos para la población civil.
La SSP reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y a evitar transitar por las zonas señaladas, en tanto se restablece completamente la circulación y se mantiene la presencia operativa.
SHA