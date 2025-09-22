Hallan campamento criminal en Zirahuén; refuerzan operativos en al menos 5 municipios

Hasta el momento, se han reportado bloqueos a la circulación en al menos siete localidades, incluyendo Capula, Franco Reyes, Matugueo, Los Llanos, Huaniqueo y otras regiones del centro del estado.

Los vehículos localizados y otras evidencias ya están bajo custodia de las autoridades, mientras continúan los despliegues interinstitucionales en toda la zona para descartar riesgos para la población civil.

La SSP reiteró su llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales y a evitar transitar por las zonas señaladas, en tanto se restablece completamente la circulación y se mantiene la presencia operativa.

SHA