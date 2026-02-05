Hallan cápsulas ocultas en área médica del penal de Buenavista, Michoacán; FGR investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una revisión de rutina en el área médica del Centro Federal de Reinserción Social No. 17, en el municipio de Buenavista Tomatlán, personal de seguridad localizó 60 cápsulas posiblemente psicotrópicas. Las pastillas estaban ocultas dentro de papel carbón y envueltas con cinta negra.

El hallazgo fue realizado por elementos de la Guardia y Custodia Penitenciaria, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de los recorridos de supervisión que se aplican al interior del penal.

La Fiscalía General de la República, a través de su oficina en Michoacán, inició una carpeta de investigación para identificar a las personas responsables del ingreso de las cápsulas al penal. La indagatoria fue abierta por tratarse de un posible delito contra la salud.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, pero la Fiscalía continúa recabando pruebas para establecer responsabilidades y deslindar si hubo participación de personal interno o externo.

