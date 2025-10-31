Hallan 11 artefactos explosivos y vehículos en zona boscosa de Salvador Escalante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 11 artefactos explosivos de fabricación casera, listos para ser lanzados desde drones, así como dos camionetas y una motocicleta, fueron decomisados por elementos de la Guardia Civil (GC), Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, en un campamento clandestino ubicado en una zona boscosa del municipio de Salvador Escalante.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el hallazgo ocurrió en un paraje de la comunidad de El Tepetate, donde oficiales del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos inhabilitaron los dispositivos detonantes. Estos estaban elaborados con tubos metálicos, alerones estabilizadores, pólvora negra, pólvora aluminizada, clavos de concreto y balines metálicos.
En el lugar también fueron aseguradas tres unidades:
Una Acura RDX color gris oxford, sin matrícula.
Una Dodge Heavy Duty 2500, tipo pick up, color negro, sin placa.
Una Italika FT150 GTS, color rojo con negro, con placa L9BO7N.
Tanto los explosivos neutralizados como los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
Durante el operativo, también se contó con apoyo aéreo mediante un helicóptero de la Fiscalía General del Estado (FGE).
mrh