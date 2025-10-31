Hallan 11 artefactos explosivos y vehículos en zona boscosa de Salvador Escalante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 11 artefactos explosivos de fabricación casera, listos para ser lanzados desde drones, así como dos camionetas y una motocicleta, fueron decomisados por elementos de la Guardia Civil (GC), Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, en un campamento clandestino ubicado en una zona boscosa del municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el hallazgo ocurrió en un paraje de la comunidad de El Tepetate, donde oficiales del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos inhabilitaron los dispositivos detonantes. Estos estaban elaborados con tubos metálicos, alerones estabilizadores, pólvora negra, pólvora aluminizada, clavos de concreto y balines metálicos.