Hacen kermés y casi nadie ha ido; es para tratamiento de señora, en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se organizó una kermés solidaria para apoyar el tratamiento médico de la señora Elizabeth Espinoza, sin embargo, la asistencia ha sido mínima, por lo que sus organizadores hacen un llamado urgente a la comunidad a sumarse y consumir los alimentos disponibles.

La actividad, impulsada por vecinos, familiares y amigos de la beneficiaria, se realiza en la esquina de Prolongación Sinaloa y Primo Tapia, donde se ofrecen diversos platillos como pozole, gorditas, enchiladas, morisqueta, carne apache, tacos dorados, postres y aguas frescas.

“Hoy no hagan de comer, vengan a apoyar”, es el mensaje con el que los organizadores buscan incentivar la participación. El evento forma parte de una red de apoyo barrial bajo el lema #HagamosBarrio, que busca tender la mano a quien más lo necesita.

La señora Elizabeth atraviesa por una situación médica que requiere tratamiento costoso, por lo que el consumo en esta kermés representa un acto de solidaridad directa y urgente.