Habría más de 100 proyectos para rescatar el Lago de Pátzcuaro, pero no se presentan: CEAC

"Más allá de los proyectos que existan, es ver qué tipos de proyectos hay. Porque creo han 'prostituido' el tema del rescate del lago administraciones anteriores con el asunto de rescatarlo, hacer proyectos y recibir dinero, pero no ha habido avances, nosotros ahora en estos dos año hemos estado platicando con las comunidades indígenas, presidentes municipales y vamos poco a poco", enfatizó.

El director de la CEAC sostuvo que si no se presentan los proyectos a la dependencia estatal no se le pueden asignar o gestionar recursos económicos con el gobierno federal y organismos internacionales, "pero si no sabemos cuánto cuesta, pues no sabemos cuánto vamos a pedir".